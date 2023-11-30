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جدول مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

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ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة واحدة من أقوى المباريات في المنطقة العربية، والتي ستجمع بين الهلال والنصر، وسيلعب الفيحاء مع ضمك في الجولة 15 من دوري روشن.

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كما سيلعب لاس بالماس، مع خيتافي في الدوري الإسباني، وتنطلق مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويلعب مونزا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 1 ديسمبر 2023 "1-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - ضمك18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الهلال - النصر21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاس بالماس - خيتافي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
دراماشتات - كولن21:30 مصر،22:30 السعوديةbein Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونزا - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الترجي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
ميدياما - شباب بلوزداد18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6

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