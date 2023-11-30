تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة واحدة من أقوى المباريات في المنطقة العربية، والتي ستجمع بين الهلال والنصر، وسيلعب الفيحاء مع ضمك في الجولة 15 من دوري روشن.

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كما سيلعب لاس بالماس، مع خيتافي في الدوري الإسباني، وتنطلق مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويلعب مونزا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 1 ديسمبر 2023 "1-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - ضمك 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الهلال - النصر 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة لاس بالماس - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة دراماشتات - كولن 21:30 مصر،22:30 السعودية bein Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الترجي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 ميدياما - شباب بلوزداد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6

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