جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Real Madrid Manchester City Champions League@realmadrid/@ManCityES
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

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يشهد اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 يشهد العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 26 من موسم 2022-23، وسنشهد مباراتين حيث يحل الرائد ضيفًا على التعاون، ويلعب الفيحاء أمام الفتح .

قمة الثلاثاء ستكون مواجهة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في مباراة مرتقبة للغاية.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، يلعب الأهلي مباراة احتفالية أمام العربي في الجولة 31 بعدما ضمن "الراقي" التأهل إلى دوري روشن في الموسم المقبل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 "09-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - الفتح19:00 السعودية ومصرشاهد VIP
التعاون - الرائد19:00 السعودية ومصرشاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مدريد - مانشستر سيتي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - جدة19:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الأهلي - العربي20:45 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - الإسماعيلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
593397 الأصوات

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