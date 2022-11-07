جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.
البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تنطلق الثلاثاء 8 نوفمبر مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بثلاث مباريات، أبرزها المواجهة التي يحل فيها برشلونة ضيفًا على أوساسونا.
أما في إيطاليا، فتنطلق مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة ميلان أمام كريمونيزي.
ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بإقامة أربع مباريات، حيث يستضيف بايرن ميونخ نظيره فيردر بريمن، ويلعب بوروسيا دورتموند خارج أرضه أمام فولفسبورج.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 "08-11-2022"
الدوري الإسباني - الجولة 14
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إلتشي - جيرونا
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD
|أتلتيك بيلباو - بلد الوليد
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD
|أوساسونا - برشلونة
|22:30 مصر، 23:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي - الجولة 14
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سبيتسيا - أودينيزي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|AD SPORTS Premium 2
|نابولي - إمبولي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|كريمونيزي - ميلان
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 14beIN Sports 4 HD
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فولفسبورج - بوروسيا دورتموند
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD
|بايرن ميونخ - فيردر بريمن
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD
|شتوتجارت - هيرتا برلين
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports Connect
|بوخوم - بوروسيا مونشنجلادباخ
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
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