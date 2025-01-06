تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 حيث نتابع مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أبرزها لقاء الهلال والاتحاد، كما نتابع مواجهة الأهلي ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بالاضافة إلى مباراة آرسنال ونيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 "07-01-2025"

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق التعاون - القادسية 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC Extra 1 HD خالد المديفر الهلال - الاتحاد 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC 1 HD عبد الله الحربي محمد حسين

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آرسنال - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري المصري - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - سموحة 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي هشام معمر

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32