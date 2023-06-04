جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولة واحدة فقط، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات والبطولات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.
ونتابع معاً مباريات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، حيث نشاهد مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها بيراميدز وفاركو، بينما يتواجه كلً من إنبي وفيوتشر، بالإضافة إلى مباراة حرس الحدود ضد الداخلية.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 "6-6-2023"
الدوري المصري - الجولة 31
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الداخلية - حرس الحدود
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|فاركو - بيراميدز
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|فيوتشر - إنبي
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1