جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب منتخب الجزائر مع الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار أمام بوركينا فاسو.

ونتابع أيضاً لقاء وحيد ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، حيث يواجه وست هام فريق نوتينجهام فورست، كما يواجه رايو فاييكانو فريق غرناطة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، وفي الدوري الإيطالي تبدأ جولة جديدة يخوض فيها روما لقاءه أمام ليتشي، بينما يحل يوفنتوس ضيفاً على ساسوولو.

بالاضافة إلى استئناف مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، والتي يلعب فيها الجبلين والفيصلي، البكيرية أمام الباطن، ويواجه الوحدة نظيره العروبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

ولمتابعة كأس ملك إسبانيا يمكنك ذلك عبر "شاهد".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 "06-01-2026"

كأس أمم أفريقيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجزائر - الكونغو الديمقراطية 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 حفيظ دراجي كوت ديفوار - بوركينا فاسو 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وست هام - نوتينجهام فورست 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيسا - كومو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv غازي العمري ليتشي - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv فيصل الهندي ساسوولو - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق غرناطة - رايو فاييكانو 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد عبد العزيز السبر

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجبلين - الفيصلي 15:35 السعودية، 16:35 الإمارات ثمانية البكرية - الباطن 15:35 السعودية، 16:35 الإمارات ثمانية الوحدة - العروبة 18:35 السعودية، 19:35 الإمارات ثمانية

