جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بانطلاق دور المجموعات لموسم 2022-23، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشهد يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، مجموعة قوية من المباريات، سواء في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أو في دوري يلو.

البداية ستكون من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مساء الثلاثاء ثماني مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

حامل اللقب ريال مدريد يحل ضيفًا على سلتيك الاسكتلندي في واحدة من المباريات المرتقبة، أما قمة الثلاثاء ستكون المواجهة التي يحل فيها يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما على المستوى العربي، فتتواصل الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة ثلاث مباريات.

ويلعب الفيصلي أمام هجر، فيما يحل أحد ضيفًا على الجبلين، ويستضيف نادي العين نظيره القيصومة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 "06-09-2022"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة دينامو زغرب - تشيلسي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بوروسيا دورتموند - كوبنهاجن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium باريس سان جيرمان - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سلتيك - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إشبيلية - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium سالزبورج - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra لايبزيج - شاختار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD English

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - أتالانتا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ساليرنيتانا - إمبولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 تورينو - ليتشي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

دوري يلو - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - هجر 18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية الجبلين - أحد 19:20 السعودية، 18:20 مصر الرياضية السعودية العين - القيصومة 20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية

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