جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

وكما تعودنا في المونديال دائماً على موعد مع مباريات مثيرة خاصة كلما اقتربنا من تحديد بطل النسخة الحالية من كأس العالم 2022، فدعونا نستعرض معكم جميع مباريات البطولة الأقوى في كرة القدم بالإضافة إلى جميع مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

تتصدر مباراة المغرب ضد منتخب إسبانيا عنوان اليوم خاصة بالنسبة لمتابعين النسخة العربية من Goal، حيث يحمل أسود الأطلس على عاتقه آمال المشجعين العرب في السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر كونه المنتخب العربي الوحيد المتأهل لدور الـ16.

على الجانب الآخر ينتظر عاشقي صاروخ ماديرا مباراة البرتغال ضد سويسرا في ختام مباريات اليوم من كأس العالم قطر 2022.

كما سيكون لمتابعي الدوري المصري الممتاز نصيباً من مباريات اليوم حيث سيلتقي المصري البورسعيدي بالبنك الأهلي على استاد السويس ضمن مباريات الأسبوع السادس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 "6-12-2022"

كأس العالم – دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب - إسبانيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max البرتغال - سويسرا 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max

الدوري المصري