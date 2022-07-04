جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 على موعد مع مباراتين في دوريين عربيين هما الدوري المصري والدوري المغربي.

وفي الدوري المصري، يخوض الأهلي واحدة من مبارياته المؤجلة، عندما يحل ضيفًا على الجونة، في المباراة التي كان من المقرر إقامتها ضمن الجولة التاسعة.

أما في الدوري المغربي، فتقام مواجهة يحل فيها اتحاد طنجة ضيفًا على حسنية أغادير، في المباراة الأخيرة من منافسات موسم 2021-22 من المسابقة.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 "05-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية On Time Sports HD1

الدوري المغربي

المباراة الموعد القناة الناقلة حسنية أغادير - اتحاد طنجة 18:00 المغرب، 19:00 مصر Arryadia SD/HD

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