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Al-Nassr v Al Ain - AFC Champions League Quarter Final 2nd LegGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةدوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةريال مدريد v ميلانريال مدريدميلانسبورتنج لشبونة v مانشستر سيتيسبورتنج لشبونةمانشستر سيتيليفربول v باير ليفركوزنليفربولباير ليفركوزنالنصر v العينالنصرالعينChiclana v أوساسوناChiclanaأوساسوناكأس ملك إسبانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 حيث عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى كأس إسبانيا، دوري يلو السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آوروبا.

وإذا كنت ترغب في متابعة قنوات SSC، فيمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق شاهد VIP، وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 "05-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوست مارينز - شانغهاي11:00 السعودية، 12:00 الإماراتbeIN AFCباسم الزير
SSC 1 HDعبد الله الشهري
فيسيل كوبي - جوانجو13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 1أحمد عبده
SSC 1 HDعائد العصيمي
كاواساكي - شنغهاي بورت13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 2محمد بركات
SSC Extra 1 HDفهد العنزي
جوهور - أولسان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 3أحمد فؤاد
SSC Extra 1 HDعلي الربيع
باختاكور - الريان17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFCأحمد البلوشي
SSC 1 HDمحمد الخامسي
الكأس 9سمير المعيرفي
النصر - العين21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFCحسن العيدروس
SSC 1 HDعبد الله الحربي
سليمان الشريف
أبو ظبي الرياضية آسيا 1محمد الشامسي
الكأس 9خالد الحدي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آيندهوفن - جيرونا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
براتيسلافا - دينامو زغرب19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
ريال مدريد - ميلان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
ليفربول - باير ليفركوزن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2عصام الشوالي
سبورتينج لشبونة - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3خليل البلوشي
ليل - يوفنتوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
بوروسيا دورتموند - شتورم غراتس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5جواد بدة
بولونيا - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6أحمد عبده
سيلتك - لايبزيج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 8باسم الزير

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سباهان أصفهان - الشارقة19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 1عبد الله الغامدي
SSC Extra 2 HDعبد العزيز الزيد
أبو ظبي الرياضية آسيا 1بلال علام
الكأس 11مصطفى العلوان
الوحدات - دوشنبه19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 2عامر الخوذيري
SSC Extra 1 HDفهد الدريبي
أبو ظبي الرياضية آسيا 2حازم عبد السلام
الكأس 10عبد الرحمن العبدالله

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شيكلانا - أوساسونا20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC 5 HDعبد الله الشهري

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجبلين - نيوم15:25 السعودية، 14:25 مصرالسعودية الرياضية 3مشعل الشمري
الجبيل - أبها17:35 السعودية، 16:35 مصرالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان
النجمة - العين18:00 السعودية، 17:00 مصرالسعودية الرياضية 3عبد المجيد الحربي

دوري أبطال الخليج - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
القادسية - الاتفاق17:45 السعودية، 18:45 الإماراتدبي الرياضية 1عبد الله السعدي
الكأس 1سمير اليعقوبي
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
الرفاع - العربي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتدبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
الكأس 1أحمد الطيب
الكويت الرياضيةطارق الملا

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