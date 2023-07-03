جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه بطولة وحيدة أيضًا، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات إنبي والنجوم، والزمالك والمقاولون العرب، في إطار ربع نهائي بطولة كأس مصر 2023.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 "4-7-2023"
كأس مصر 2023 - ربع النهائي (دور الـ8)
اختيارات المحررين
- مشاغب الهلال ومقاتل الاتحاد وثنائي الأهلي .. 8 نجوم رحيلهم يعني الندم!
- صفقات أندية الدوري السعوي في سوق الانتقالات الصيفية 2023
- "الطفل المدلل والفتى الأحمق" .. الفائزون والخاسرون من عودة جيسوس للهلال
- كشاف ريال مدريد الأفضل .. لاعبون جلبهم زيدان إلى النادي الملكي!
- خاص | "GOAL" يكشف حقيقة تورط المسحل .. كيف تحولت وجهة جيسوس من منتخب السعودية إلى الهلال؟
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنبي - النجوم
|18:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|الزمالك - المقاولون العرب
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1