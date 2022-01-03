جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تسود حالة من الهدوء في كرة القدم الأوروبية يوم الثلاثاء 4 يناير 2021، ورغم ذلك تستمر منافسات كرة القدم العربية، والتي تشهد عددًا من المباريات القوية.

ومن الدوري القطري، تتواصل منافسات الجولة 12 من البطولة، حيث نشهد على مدار يوم الثلاثاء عددًا من المباريات القوية.

المواجهة الأبرز بطبيعة الحال، يستضيف فيها الدحيل، الوصيف، فريق الخور من أجل مواصلة المطاردة مع السد على اللقب.

فيما يحل الوكرة ضيفًا على العربي في مباراة قوية، فيما يستضيف الريان نظيره أم صلال، في مباراة سهلة نظريًا على أصحاب الأرض.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 "4-1-2022"

الدوري القطري - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الخور 16:10 السعودية، 15:10 مصر beIN Sports HD العربي - الوكرة 18:20 السعودية، 17:20 مصر AlKass الريان - أم صلال 18:20 السعودية، 17:20 مصر AlKass

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