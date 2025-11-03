تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026.

حيث تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يواجه فيها الاتحاد نظيره الشارقة، بينما يلتقي الأهلي ضد السد، كما نتابع أيضاً مباريات دوري أبطال أوروبا، والتي بها الكثير من المباريات المهمة والمُثيرة، ولكن ستكون قمة الجولة لقاء ليفربول وريال مدريد، ومواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

كما تستمر مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري، بالاضافة إلى لقاءات دوري أبطال آسيا 2، ومواجهات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

ولهواة متابعة الدوري الإيطالي يمكنك متابعتها عبر "StarzPlay".

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 "03-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيول - تشنجدو رونجتشنج13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 6باسم الزير
الكأس 8عود الحريري
ماتشيدا زيلفيا - ملبورن سيتي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 4جواد بدة
هيروشيما - جانجون13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 5أحمد فؤاد
بوريرام يونايتد - شنجهاي بورت15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 3-
السد - الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 3حسن العيدروس
الكأس 5خليل البلوشي
الاتحاد - الشارقة21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 3عامر الخوذيري
الكأس 5أحمد الطيب

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سلافيا براج - آرسنال20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 4علي محمد علي
نابولي - فرانكفورت20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 5أحمد البلوشي
ليفربول - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 1علي سعيد الكعبي
باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 2عصام الشوالي
توتنهام - كوبنهاجن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 4عبد الله الغامدي
أتلتيكو مدريد - سان جيلواز23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 5محمد بركات
يوفنتوس - سبورتينج لشبونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 6حفيظ دراجي
أولمبياكوس - آيندهوفن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 7نوفل باشي
بودو/جليمت - موناكو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 8أحمد عبده

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سباهان آصفهان - آهال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 6باسم الزير
الكأس 8سعود الحريري

دوري أبطال الخليج - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سترة - القادسية18:00 السعودية، 19:00 الإماراتالكأس 1سمير اليعقوبي
دبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
أبو ظبي الرياضية 2محمد الشامسي
العراقية الرياضيةرعد ناهي
عمان الرياضيةعيسى الزدجالي
زاخو - العين20:00 السعودية، 21:00 الإماراتالكأس 1سمير المعيرفي
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
العراقية الرياضيةأمير علي
عمان الرياضيةشبيب الحبسي

الدوري المصري - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وادي دجلة - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2طارق الأدور
زد - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي
المقاولون العرب - سموحة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2محمد مصطفى عفيفي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجندل - البكيرية15:30 السعودية، 16:30 الإماراتقنوات ثمانيةأحمد المنتشري
الجبيل - الرائد17:35 السعودية، 18:35 الإماراتقنوات ثمانيةعبد الإله العمري

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0