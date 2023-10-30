جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنام
Al IttihadGetty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة خاصة على المستوى العربي، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية.

وتقام على مدار يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، 5 مباريات ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلعب النصر أمام الاتفاق، ويحل الاتحاد ضيفًا على الفيحاء، ويستضيف الأهلي نظيره أبها.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 "31-10-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الفتح - الشباب15:15 السعودية، 14:15 مصرجعفر الصليحSSC HD
التعاون - الوحدة15:15 السعودية، 14:15 مصرعبد الله الغامديSSC 2 HD
النصر - الاتفاق17:45 السعودية، 16:45 مصرفهد العتيبيSSC HD
الفيحاء - الاتحاد17:45 السعودية، 16:45 مصرعلي سعيد الكعبيSSC Extra 1 HD
الأهلي - أبها21:00 السعودية، 20:00 مصرعيسى الحربينSSC Sports 1 HD
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دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الخلود15:10 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية
الجندل - هجر15:00 السعودية، 14:30 مصرالسعودية الرياضية

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