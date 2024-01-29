جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، والتي ندخل في مراحلها النهائية حيث نتابع دور الـ16 والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب كوريا الجنوبية، بينما يتواجه منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

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وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباريات الجولة 22، والتي من أهمها لقاء آرسنال ونوتينجهام فورست، بينما يلتقي أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، وفي دوري يلو السعودي نستكمل مباريات الجولة التاسعة عشرة بلقائي البكيرية ضد العين، والجبلين في مواجهة القيصومة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 "30-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوزبكستان - تايلاند 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD أحمد البلوشي

حاتم بطيشة السعودية - كوريا الجنوبية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عصام الشوالي

فهد العتيبي

كأس أمم أفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مالي - بوركينا فاسو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 نوفل باشي المغرب - جنوب أفريقيا 21:00 المغرب، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نوتنجهام فورست - آرسنال 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 محمد بركات لوتون تاون - برايتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 5 مضر اليوسف فولهام - إيفرتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 محمد المبروكي كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 باسم الزير أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة البكيرية - العين 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - القيصومة 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية

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