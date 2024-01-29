جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
saudi arabia koreaGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، والتي ندخل في مراحلها النهائية حيث نتابع دور الـ16 والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب كوريا الجنوبية، بينما يتواجه منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباريات الجولة 22، والتي من أهمها لقاء آرسنال ونوتينجهام فورست، بينما يلتقي أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، وفي دوري يلو السعودي نستكمل مباريات الجولة التاسعة عشرة بلقائي البكيرية ضد العين، والجبلين في مواجهة القيصومة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 "30-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوزبكستان - تايلاند14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		أحمد البلوشي
حاتم بطيشة
السعودية - كوريا الجنوبية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عصام الشوالي
فهد العتيبي

كأس أمم أفريقيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مالي - بوركينا فاسو19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1نوفل باشي
المغرب - جنوب أفريقيا21:00 المغرب، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نوتنجهام فورست - آرسنال21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS HD 2محمد بركات
لوتون تاون - برايتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS HD 5مضر اليوسف
فولهام - إيفرتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS HD 4محمد المبروكي
كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 6باسم الزير
أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN SPORTS HD 1حفيظ دراجي

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البكيرية - العين14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - القيصومة14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية

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