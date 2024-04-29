جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 الذي تنطلق فيه مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنكون على موعد مع قمة عربية تجمع الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي، وتستمر مباريات الأسبوع الـ30 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس الملك السعودي، ودوري يلو السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 "30-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

كأس الملك السعودي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الاتحاد - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض

دوري يلو السعودي - الجولة 30