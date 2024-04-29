تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
BROUGHT TO YOU BY
MP_bayern vs real madrid(C)Getty Images
مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباKing Cupالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 الذي تنطلق فيه مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنكون على موعد مع قمة عربية تجمع الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي، وتستمر مباريات الأسبوع الـ30 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس الملك السعودي، ودوري يلو السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 "30-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - ريال مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

كأس الملك السعودي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الاتحاد - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDفارس عوض

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
القادسية - القيصومة18:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الخلود - الترجي19:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
البكيرية - الجبلين20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

اختيارات المحررين