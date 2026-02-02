جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

يواجه برشلونة نظيره ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما يلعب آرسنال ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كما تُقام مباريات في دوري روشن السعودي والدوري الإيطالي وكأس فرنسا وكأس ألمانيا ودوري يلو والدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026؟

يمكن متابعة كأس الرابطة الإنجليزية وكأس فرنسا عبر تطبيق TOD، ويمكن مشاهدة مباراة كأس ملك إسبانيا على شاهد.

وتستطيع مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر ثمانية.

كما يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 "03-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ضمك - الخلود 18:40 السعودية، 19:40 الإمارات ثمانية 3 سعد يحيى الاتفاق - التعاون 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 3 راشد الدوسري الخليج - القادسية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 جعفر الصليح

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ألباسيتي - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC مصر 2 عصام عبده شاهد

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عبدالله السعدي

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البنك الأهلي - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ON SPORT 1 بلال علام

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العروبة - أبها 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر العلا - العربي 16:10 السعودية، 17:10 الإمارات ثمانية أحمد المنتشري العدالة - الطائي 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية عبد الإله العمري

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - سانت باولي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاهد

كأس فرنسا - دور الـ 16