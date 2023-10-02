جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Malcom Neymar Al-Hilal 2023-24Getty Images
دوري أبطال آسيادوري أبطال أوروباناساجي مازانداران v الهلالناساجي مازاندارانالهلالنابولي v ريال مدريدنابوليريال مدريددوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديسالزبورغ v ريال سوسيدادسالزبورغريال سوسيدادكوبنهاجن v بايرن ميونخكوبنهاجنبايرن ميونخالدوري الإنجليزي الممتازإنتر ميلان v بنفيكاإنتر ميلانبنفيكاالخلود v العينالخلودالعينأحد v الجندلأحدالجندلالبكيرية v الفيصليالبكيريةالفيصليلوتون تاون v بيرنليلوتون تاونبيرنلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها الهلال فريق نساجي مازاندران الإيراني، بينما يواجه الفيحاء فريق باختاكور الأوزبكي، بالإضافة إلى مواجهة العين وأهال.

كما سنتابع أيضاً الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة آرسنال ولانس، ومانشستر يونايتد وجلطة سراي، بينما تُعد مواجهة ريال مدريد ضد نابولي هي أقوى مواجهات اليوم في ذات الأذنن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات دوري يلو السعودي التي يحل فيها الفيصلي ضيفاً على البكيرية، والعين في مواجهة الخلود، بالإضافة إلى مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، والتي تجمع بين لوتون تاون وبيرنلي، والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الثاني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 "03-10-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إنشيون يونايتد - كايا13:00 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports AFC 2 HD
كاواساكي فرونتال - أولسان هيونداي13:00 مصر والسعودية-beIN Sports AFC
شاندونغ تايشان - يوكوهاما إف مارينوس15:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports AFC 1 HD
بانكوك جلاس باثوم - جوهور تاكزيم15:00 مصر والسعودية-beIN Sports AFC
نافباخور نامانجان - مومباي سيتي17:00 مصر والسعودية-beIN Sports AFC
الفيحاء - باختاكور19:00 مصر والسعوديةمشاري القرنيSSC 1 HD
العين - أهال19:00 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports AFC 1 HD
نساجي مازاندران - الهلال19:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريSSC Sport

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ريد بول سالزبورج - ريال سوسييداد19:45 مصر والسعودية-beIN Sports
يونيون برلين - سبورتنج براجا19:45 مصر والسعودية-beIN Sports HD 8
مانشستر يونايتد - جلطة سراي22:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 2
كوبنهاجن - بايرن ميونخ22:00 مصر والسعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 5
إنتر ميلان - بنفيكا22:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 4
نابولي - ريال مدريد22:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1
لانس - آرسنال22:00 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
بي إس في آيندهوفن - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 6

دوري يلو السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - العين18:35 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الجندل18:35 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
البكيرية - الفيصلي20:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوتون تاون - بيرنلي21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9

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