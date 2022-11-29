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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
1:00 ص غرينتش+3 29‏/11‏/2022
Pays-Bas Qatar Groupe A Coupe du monde 2022
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم العاشر من مونديال قطر.

وتقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، في ختام مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

البداية ستكون من المجموعة الأولى، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.

ويلعب منتخب هولندا أمام منتخب قطر، فيما سيكون منتخب السنغال في اختبار مثير للاهتمام أمام الإكوادور.

وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتي المجموعة الثانية أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث فرق المجموعة عن بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وفي المباراة الأولى يلعب منتخب إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنجلترا وويلز.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 "29-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قطر - هولندا17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max
السنغال - الإكوادور17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 2 Max
إنجلترا - ويلز21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max
إيران - الولايات المتحدة21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 2 Max

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