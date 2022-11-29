جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة
تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم العاشر من مونديال قطر.
وتقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، في ختام مباريات المجموعتين الأولى والثانية.
البداية ستكون من المجموعة الأولى، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.
ويلعب منتخب هولندا أمام منتخب قطر، فيما سيكون منتخب السنغال في اختبار مثير للاهتمام أمام الإكوادور.
وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتي المجموعة الثانية أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث فرق المجموعة عن بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.
وفي المباراة الأولى يلعب منتخب إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنجلترا وويلز.
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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 "29-11-2022"
كأس العالم – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قطر - هولندا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|السنغال - الإكوادور
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
|إنجلترا - ويلز
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|إيران - الولايات المتحدة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
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