جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الأهلي ضد الطائي، بينما يواجه النصر فريق الشباب في مباراة هامة يتوقع الكثير لها بالندية والحماس.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة وفاصلة ضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يتواجه جلطة سراي ومولده، بينما يلتقي كل من باناثينايكوس اليوناني وسبورتينج براجا البرتغالي، بالإضافة إلى مباراة فولهام ضد توتنهام هوتسبير في التصفيات التأهيلية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أو ما تسمى بكأس كاراباو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 "29-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الأخدود - التعاون 18:00 مصر والسعودية محمد الخامسي شاهد ضمك - الفتح 18:00 مصر والسعودية سعد يحيى شاهد الأهلي - الطائي 21:00 مصر والسعودية بلال علام شاهد الخليج - الحزم 21:00 مصر والسعودية جعفر الصليح شاهد النصر - الشباب 21:00 مصر والسعودية رؤوف خليف شاهد

دوري أبطال أوروبا - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة جلطة سراي - مولده 22:00 مصر والسعودية - باناثينايكوس - سبورتينج براجا 22:00 مصر والسعودية -

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - الدور الثاني من التصفيات التأهيلية

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - توتنهام 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium

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