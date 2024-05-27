جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات على المستوى الكروي العربي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة من دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 "28-05-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - النجمة 16:30 السعودية ومصر السعودية الرياضية أحد - الترجي 18:15 السعودية ومصر السعودية الرياضية الجندل - جدة 18:20 السعودية ومصر السعودية الرياضية القيصومة - هجر 19:25 السعودية ومصر السعودية الرياضية العربي - البكيرية 19:30 السعودية ومصر السعودية الرياضية الجبلين - الباطن 19:40 السعودية ومصر السعودية الرياضية القادسية - الصفا 20:30 السعودية ومصر السعودية الرياضية الفيصلي - العروبة 21:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية الخلود - العدالة 21:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية

كأس مصر - دور الـ 32