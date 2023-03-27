جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Spain celebrate Dani Olmo goal against Norway 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع من جديد أهم المباريات الخاصة بالمنتخبات خاصة بعد توقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية بسبب التوقف الدولي، ولكن لن تتوقف الإثارة خاصة بوجود بطولة أمم أوروبا وتصفيات أفريقيا.

لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً على منتخب إسكوتلندا ضمن مباريات المجموعة الأولى، كما سنتابع مباراة تركيا ضد كرواتيا.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا سنكون على موعد مع أكثر من مباراة هامة، حيث يحل المنتخب المصري ضيفاً على مالاوي، كما يلتقي منتخبي ليبيا ضد تونس ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 "28-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جورجيا - النرويج18:00 مصر، 19:00 السعوديةUEFA.tv
رومانيا - روسيا البيضاء20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
كوسوفو - أندروا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
إسكوتلندا - إسبانيا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
تركيا - كرواتيا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
ويلز - لاتفيا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مالاوي - مصر15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
ليبيا - تونس22:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

مباريات دولية ودية - منتخبات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشيلي - باراجواي01:30 مصر، 02:30 السعودية
الأردن - الفلبين20:30 مصر، 21:30 السعودية
البحرين - سوريا20:30 مصر، 21:30 السعودية
ألمانيا - بلجيكا20:45 مصر، 21:45 السعودية
الأرجنتين - كوراساو22:00 مصر، 23:00 السعودية
السعودية - بوليفيا22:00 مصر، 23:00 السعودية
المغرب - بيرو22:30 مصر، 23:30 السعودية
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