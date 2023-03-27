جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع من جديد أهم المباريات الخاصة بالمنتخبات خاصة بعد توقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية بسبب التوقف الدولي، ولكن لن تتوقف الإثارة خاصة بوجود بطولة أمم أوروبا وتصفيات أفريقيا.

لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً على منتخب إسكوتلندا ضمن مباريات المجموعة الأولى، كما سنتابع مباراة تركيا ضد كرواتيا.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا سنكون على موعد مع أكثر من مباراة هامة، حيث يحل المنتخب المصري ضيفاً على مالاوي، كما يلتقي منتخبي ليبيا ضد تونس ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 "28-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراة الموعد القناة الناقلة جورجيا - النرويج 18:00 مصر، 19:00 السعودية UEFA.tv رومانيا - روسيا البيضاء 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv كوسوفو - أندروا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv إسكوتلندا - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv تركيا - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv ويلز - لاتفيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراة الموعد القناة الناقلة مالاوي - مصر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليبيا - تونس 22:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4

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