جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم الأوروبية، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم استمرار موسم الأعياد، حيث تقام يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 أربع مباريات دفعة واحدة في منافسات "البريميرليج".

وتنطلق الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، في استمرار منافسات ما يُعرف بـ"بوكسينج داي" في كرة القدم الإنجليزية.

البداية ستكون من مباراة ساوثامبتون أمام توتنهام، كما تقام في نفس التوقيت مباراة كريستال بالاس ضد نوريتش سيتي، ومباراة واتفورد ضد وست هام.

قمة الثلاثاء ستكون مواجهة يحل فيها ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي، في لقاء يعد بالكثير من الإثارة، رغم الغيابات العديدة بين صفوف الفريقين، بسبب ظروف فيروس كورونا والإصابات.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 "28-12-2021"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كريستال بالاس - نوريتش سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium واتفورد - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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