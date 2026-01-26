جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الألماني يلعب سانت باولي مع لايبزيج، ويواجه فيردر بريمن نظيره هوفنهايم، كما سنكون على موعد مع مباراة فيورنتينا وكومو في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

وتستمر مواجهات الجولة 19 من دوري يلو، التي يلعب فيها أبها مع الجبلين، والجندل مع الأنوار، وسيلعب الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري يلو السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الألماني وكأس إيطاليا عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 "27-01-2026"

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - وادي دجلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية Onsport 1 محمد الكواليني

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة أبها - الجبلين 15:55 السعودية، 16:55 الإمارات ثمانية الجندل - الأنوار 15:55 السعودية، 16:55 الإمارات ثمانية

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت بيولي - لايبزيج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد فيردير بريمن - هوفنهايم 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

كأس إيطاليا - دور الـ 16