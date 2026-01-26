Goal.com
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الألماني يلعب سانت باولي مع لايبزيج، ويواجه فيردر بريمن نظيره هوفنهايم، كما سنكون على موعد مع مباراة فيورنتينا وكومو في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

وتستمر مواجهات الجولة 19 من دوري يلو، التي يلعب فيها أبها مع الجبلين، والجندل مع الأنوار، وسيلعب الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري يلو السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الألماني وكأس إيطاليا عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 "27-01-2026"

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - وادي دجلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnsport 1محمد الكواليني

دوري يلو  السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
أبها - الجبلين15:55 السعودية، 16:55 الإماراتثمانية 
الجندل - الأنوار15:55 السعودية، 16:55 الإماراتثمانية 

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سانت بيولي - لايبزيج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد
فيردير بريمن - هوفنهايم22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيورنتينا - كومو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد

طالع الجدول بالكامل من هنا

