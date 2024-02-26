تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 حيث نتابع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس إسبانيا وفرنسا، كما نكون على موعد مع الجولة 23 من دوري يلو السعودي، وكذلك مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 "27-02-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - ليستر سيتي 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 3 محمد المبروكي بلاكبيرن روفرز - نيوكاسل يونايتد 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري لوتون تاون - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا الإسباني - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال سوسيداد - ريال مايوركا 23:30 السعودية، 22:30 مصر beIN Sports HD 1 عبد الله الحربي

كأس فرنسا - دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليون - ستراسبورج 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 4 عادل خلو

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة البكيرية - الترجي 15:55 السعودية، 14:55 مصر السعودية الرياضية القيصومة - العدالة 15:55 السعودية، 14:55 مصر السعودية الرياضية القادسية - الفيصلي 18:15 السعودية، 17:15 مصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 5 المؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأهلي - بلدية المحلة 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 محمد الكواليني

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