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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس الاتحاد الانجليزيكأس ملك اسبانياكأس فرنسا 1الدوري المصري الممتازريال سوسيداد v Mallorcaريال سوسيدادMallorcaLuton Town v مانشستر سيتيLuton Townمانشستر سيتيLyon v StrasbourgLyonStrasbourgAl Ahly SC v Baladiyat ElMahalla SCAl Ahly SCBaladiyat ElMahalla SC

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 حيث نتابع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس إسبانيا وفرنسا، كما نكون على موعد مع الجولة 23 من دوري يلو السعودي، وكذلك مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 "27-02-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - ليستر سيتي22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 3محمد المبروكي
بلاكبيرن روفرز - نيوكاسل يونايتد22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
لوتون تاون - مانشستر سيتي23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا الإسباني - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال سوسيداد - ريال مايوركا23:30 السعودية، 22:30 مصرbeIN Sports HD 1عبد الله الحربي

كأس فرنسا - دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليون - ستراسبورج22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 4عادل خلو

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البكيرية - الترجي15:55 السعودية، 14:55 مصرالسعودية الرياضية
القيصومة - العدالة15:55 السعودية، 14:55 مصرالسعودية الرياضية
القادسية - الفيصلي18:15 السعودية، 17:15 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 5 المؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأهلي - بلدية المحلة20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1محمد الكواليني

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