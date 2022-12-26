جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 والذي يحل فيها الأهلي ضيفاً ثقيلاً على العربي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري يلو السعودي.

كما تستكمل الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي حيث يلتقي فيها تشيلي وبورنموث في حين يستضيف مانشستر يونايتد نوتينجهام فورت، وفي الدوري المصري سنتابع مباراة وحيدة وهي المباراة الإفتتاحية للجولة العاشرة بين بيراميدز والاتحاد السكندري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 "27-12-2022"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - الأهلي 14:20 مصر، 15:20 السعودية شاهد VIP الأخدود - الخلود 14:35 مصر، 15:35 السعودية شاهد VIP جدة - القيصومة 17:25 مصر، 18:25 السعودية شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - بورنموث 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS مانشستر يونايتد - نوتينجهام فورست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS

الدوري المصري - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 1