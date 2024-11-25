جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 حيث عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى كأس إسبانيا، دوري يلو السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آوروبا، ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كنت ترغب في متابعة قنوات SSC، فيمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق شاهد VIP، وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 "05-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أولسان - شنجهاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC عامر الخوذيري SSC Extra 1 HD فهد العنزي فيسيل كوبي - كوست مارينرز 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC محمد المبروكي SSC 1 HD عائد العصيمي بوريرام يونايتد - كواساكي 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC أحمد عبده SSC Extra 1 HD عبد العزيز الزيد تايهان - جوهور 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 1 جواد بده SSC 1 HD عبد الله الشهري السد - الهلال 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC أحمد البلوشي SSC 1 HD حمادة العنزي الكأس 9 أحمد الطيب الشرطة - الوصل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC عبد الله الغامدي أبو ظبي الرياضية آسيا 1 عامر عبد الله الكأس 10 سمير اليعقوبي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سبارتا براج - أتلتيكو مدريد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي براتيسلافا - ميلان 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 علي سعيد الكعبي بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس برشلونة - بريست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي مانشستر سيتي - فينورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات سبورتينج لشبونة - آرسنال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 عامر الخوذيري إنتر - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 حفيظ دراجي باير ليفركوزن - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 باسم الزير يونج بويز - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 8 محمد فوزي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مازيمبي - مولودية الجزائر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي يانج أفريكانز - الهلال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات بيراميدز - ساجرادا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 5 أحمد عبده الأهلي - ستاد أبيدجان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 علي محمد علي الترجي - دجوليبا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عصام الشوالي الرجاء - الجيش الملكي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 جواد بدة

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بارلا إسكويلا - فالنسيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC 2 HD أحمد النفيسة مانيسيس - خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC Extra 2 HD عبد العزيز الزيد

دوري يلو السعودي - الجولة 9