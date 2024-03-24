جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات دولية هامة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 حيث نتابع مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024، ومواجهات بين أوكرانيا وأيسلندا، ويلز وبولندا.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة أمام طاجكستان، كما نتابع لقاء عربي بين اليمن والإمارات، وقطر ضد الكويت.

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بالاضافة إلى مباريات كأس عاصمة مصر الودية، حيث يلتقي منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا في مباراة النهائي، بينما يلتقي منتخب تونس ونيوزلندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات يورو 2024 والمباريات الودية الأوروبية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والمباريات الآسيوية الهامة داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 "26-03-2024"

تصفيات يورو 2024 - الملحق

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جورجيا - اليونان 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD 4 عادل خلو ويلز - بولندا 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 1 محمد المبروكي أوكرانيا - أيسلندا 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD باسم الزير

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لبنان - أستراليا 11:45 السعودية، 12:45 الإمارات الكأس 1 هيكل الصغير بنجلاديش - فلسطين 12:30 السعودية، 13:30 الإمارات الكأس 2 منتصر الأزهري الفلبين - العراق 14:00 السعودية، 15:00 الإمارات الكأس 1 محمد السعدي ماليزيا - عمان 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات الكأس 1 سمير اليعقوبي طاجكستان - السعودية 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD - الكويت - قطر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الكأس 1 خليل البلوشي سوريا - مينامار 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الكأس 4 خالد الحدي الأردن - باكستان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الكأس 2 أحمد الطيب البحرين - نيبال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الكأس 3 سمير المعيرفي اليمن - الإمارات 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 أحمد الحامد

مباريات ودية دولية - منتخبات