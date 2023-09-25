جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، القنوات الناقلة والتعليق

مصعب صلاح
Joao Cancelo Barcelona 2023-24Getty Images
كأس خادم الحرمين الشريفينالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري المصري الممتازالخلود v الإتحادالخلودالإتحادالعين v الأهليالعينالأهليريال مايوركا v برشلونةريال مايوركابرشلونةإشبيلية v ألميرياإشبيليةألميريايوفنتوس v ليتشييوفنتوسليتشيالدوري الإيطالي - سيري آبرويسن مونستر v بايرن ميونخبرويسن مونستربايرن ميونخكأس المانياليل v ستاد ريمسليلستاد ريمسالدوري الفرنسي - ليج 1بلدية المحلة v سموحةبلدية المحلةسموحةفيوتشر v الداخليةفيوتشرالداخليةمانشستر يونايتد v كريستال بالاسمانشستر يونايتدكريستال بالاسكأس رابطة الدوري الإنجليزيإبسويتش تاون v ولفرهامبتونإبسويتش تاونولفرهامبتون

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في البطولات الأوروبية والسعودية والمصرية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استكمال المسابقات السعودية والمصرية وبداية جولة جديدة في الدوريات الأوروبية

دور الـ32 مستمر في بطولة كأس الملك أبرزها مواجهة الأهلي والعين والخلود والاتحاد، بجانب استكمال الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة السابعة في الدوري الإسباني بمواجهة هامة لبرشلونة ضد مايوركا لتعزيز موقعه في الصدارة، كما يفتتح يوفنتوس الجولة السادسة من الدوري الإيطالي بمواجهة ليتشي.

ولا ننسى مواجهات كأس الرابطة الإنجليزي وعدة مواجهات أبرزها مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 "26-09-2023"

كأس الملك - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
العين - الأهلي18:00 مصر والسعوديةSSC Sports فهد عريشي
الرياض - الفيحاء18:00 مصر والسعوديةSSC Sports مشاري القرني
الخلود - الاتحاد21:00 مصر والسعوديةSSC Sports محمد حسين
الفيصلي - الطائي21:00 مصر والسعوديةSSC Sportsمحمد الخامسي

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إشبيلية - ألميريا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدوس
ريال مايوركا - برشلونة22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3حفيظ الدراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيبسويتش تاون - وولفرهامبتون21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1خالد الحدي

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - ليتشي21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عامر عبد الله

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - ريمس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بروسيا مونستر - بايرن ميونخ21:45 مصر والسعوديةدبي الرياضية 1عبد الله السعدي

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بلدية المحلة - سموحة16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 2محمد الغياتي
فيوتشر - الداخلية 19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 1أيمن الكاشف

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