جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 في الدوري المصري والإسباني والإيطالي وكأس الرابطة الإنجليزية، والقنوات الناقلة.

يشهد اليوم الثلاثاء، وبعيدًا عن منافسات دوري أبطال أوروبا، العديد من المباريات التي تعد بالإثارة والمتعة، ويوم 26 أكتوبر 2021، يمتلئ عن آخره بمباريات قوية على الصعيدين الأوروبي والعربي.

ويعود الزمالك، بطل الدوري المصري، إلى المنافسات المحلية، وذلك حين يحل ضيفًا على إنبي في الجولة الأولى من منافسات موسم 2021-2022 من الدوري المصري.

كما يستضيف المقاولون العرب فريق الشرقية للدخان الصاعد حديثًا، فيما يلعب الجونة أمام سيراميكا كليوباترا.

وعربيًا أيضًا، تقام ثلاث مباريات في منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري، حين يحل السد حامل اللقب ضيفًا على أم صلال، ويلعب السيلية أمام الريان، فيما يستضيف الغرافة نظيره الخور.

أوروبيًا، وفي الدوري الإسباني، يستضيف فريق ديبورتيفو ألافيس نادي إلتشي، ويلعب إسبانيول ضد أتلتيك بيلباو، كما يحل قادش ضيفًا على فياريال.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي، فإن المواجهة الأبرز ستجمع بين ميلان أمام تورينو على ملعب "سان سيرو".

وفي دور الستة عشر من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، يستضيف تشيلسي فريق ساوثامبتون، ويلعب آرسنال ضد ليدز يونايتد، وكوينز بارك رينجرز في مواجهة سندرلاند.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر "23-10-2021":

الدوري المصري - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الشرقية للدخان 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الجونة - سيراميكا كليوباترا 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الزمالك - إنبي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري القطري - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - السد 17:20 قطر، 16:20 مصر Al Kaas الريان - السيلية 17:20 قطر، 16:20 مصر beIN Sports الغرافة - الخور 19:35 قطر، 18:35 مصر Al Kaas

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة المباراة الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - إلتشي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - قادش 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - جنوى 18:30 مصر، 19:30 السعودية -- فينيزيا - ساليرنيتانا 18:30 مصر، 19:30 السعودية -- ميلان - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - ساوثابمتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آرسنال - ليدز يونايتد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium كوينز بارك رينجرز - سندرلاند 20:45 مصر، 21:45 السعودية --

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