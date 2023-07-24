جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب قمة ودية تجمع بين النصر وباريس سان جيرمان في معسكر اليابان

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 "25-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - الأرجنتين 05:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium ألمانيا - المغرب 08:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium البرازيل - بنما 11:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

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خاليدو كوليبالي

روبرتو فيرمينو

نجولو كانتي

مارسيلو بروزوفيتش

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2959 خاليدو كوليبالي

4029 روبرتو فيرمينو

2402 نجولو كانتي

4820 مارسيلو بروزوفيتش

6141 صفقة أخرى 44752 الأصوات