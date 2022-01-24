جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تستمر يوم الثلاثاء 25 يناير 2022 مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث ستكون المباريات الوحيدة خلال اليوم، في ظل دخول فترة التوقف الدولي.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وبالعودة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، تقام يوم الثلاثاء مباراتين لحساب دور الستة عشر من البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

المباراة الأولى في اليوم تبدو محسومة إلى حد بعيد، حيث يلعب منتخب السنغال، الذي لم يقدم الأداء المنتظر في دور المجموعات، أمام منتخب الرأس الأخضر المتواضع.

أما المباراة الثانية، سنكون فيها على موعد مع أحد الفرق العربية المرشحة للقب القاري، وهو المغرب الذي يلعب أمام منتخب مالاوي مفاجأة البطولة حتى الآن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 "25-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة السنغال - الرأس الأخضر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max المغرب - مالاوي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم