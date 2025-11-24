جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الهلال والشرطة، كما نتابع جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا، والتي يحل فيها برشلونة ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي، بينما يلتقي مانشستر سيتي بباير ليفركوزن.

وفي كأس العرب نتابع مباريات التأهل إلى دور المجموعات، والتي يلتقي فيها موريتانيا بمنتخب الكويت، فلسطين ضد ليبيا وسوريا في مواجهة جنوب السودان، وفي الدوري المصري يخوض بيراميدز لقاء هام أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 14.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 "25-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ملبورن سيتي - جوهور 10:45 السعودية، 11:45 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد المبروكي شنجهاي بورت - سيول 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد بركات جانجون - ماتشيدا زيلفيا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عامر الخوذيري تشنجدو رونجتشنج - هيروشيما 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد سوكو الوحدة - السد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد البلوشي الكأس 5 سمير المعيرفي الهلال - الشرطة 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD علي سعيد الكعبي الكأس 5 خليل البلوشي

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جلطة سراي - سان جيلواز 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 HD جواد بدة أياكس - بنفيكا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عبد الله الغامدي تشيلسي - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عصام الشوالي مانشستر سيتي - باير ليفركوزن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD حفيظ دراجي بودو/جليمت - يوفنتوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد بركات مارسيليا - نيوكاسل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD عامر الخوذيري نابولي - كاراباج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD أحمد عبده بوروسيا دورتموند - فياريال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 7 HD نوفل باشي سلافيا براج - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 HD أحمد فؤاد

كأس العرب - الملحق المؤهل

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق موريتانيا - الكويت 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD حسن العيدروس الكأس 1 خالد الحدي الكويت الرياضية جعفر الصليح فلسطين - ليبيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS HD علي محمد علي الكأس 2 سمير اليعقوبي الكويت الرياضية إبراهيم الهشال سوريا - جنوب السودان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Xtra 1 محمد المبروكي الكأس 1 هيكل الصغير الكويت الرياضية طارق الملا

الدوري المصري - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيراميدز - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سباهان آصفهان - الحسين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD باسم الزير الكأس 6 يزن اللبابنة

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 17