تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الهلال والشرطة، كما نتابع جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا، والتي يحل فيها برشلونة ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي، بينما يلتقي مانشستر سيتي بباير ليفركوزن.

وفي كأس العرب نتابع مباريات التأهل إلى دور المجموعات، والتي يلتقي فيها موريتانيا بمنتخب الكويت، فلسطين ضد ليبيا وسوريا في مواجهة جنوب السودان، وفي الدوري المصري يخوض بيراميدز لقاء هام أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 14.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق "TOD".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 "25-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ملبورن سيتي - جوهور10:45 السعودية، 11:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد المبروكي
شنجهاي بورت - سيول13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد بركات
جانجون - ماتشيدا زيلفيا13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعامر الخوذيري
تشنجدو رونجتشنج - هيروشيما15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد سوكو
الوحدة - السد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد البلوشي
الكأس 5سمير المعيرفي
الهلال - الشرطة21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 5خليل البلوشي

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جلطة سراي - سان جيلواز20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDجواد بدة
أياكس - بنفيكا20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعبد الله الغامدي
تشيلسي - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعصام الشوالي
مانشستر سيتي - باير ليفركوزن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDحفيظ دراجي
بودو/جليمت - يوفنتوس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد بركات
مارسيليا - نيوكاسل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDعامر الخوذيري
نابولي - كاراباج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDأحمد عبده
بوروسيا دورتموند - فياريال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 7 HDنوفل باشي
سلافيا براج - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDأحمد فؤاد

كأس العرب - الملحق المؤهل

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
موريتانيا - الكويت16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS HDحسن العيدروس
الكأس 1خالد الحدي
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
فلسطين - ليبيا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي محمد علي
الكأس 2سمير اليعقوبي
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
سوريا - جنوب السودان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 1محمد المبروكي
الكأس 1هيكل الصغير
الكويت الرياضيةطارق الملا

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بيراميدز - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سباهان آصفهان - الحسين19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDباسم الزير
الكأس 6يزن اللبابنة

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ساوثامبتون - ليستر سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 9 HDمنتصر الأزهري

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0