جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Real Madrid Valverde Militao VazquezGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، مباريات بطولات الأندية الأوروبية، حيث تقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد البطولات الأوروبية، والعربية.

وتنطلق يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

وعلى المستوى الأوروبي، تنطلق الثلاثاء 25 أكتوبر مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 بإقامة ثماني مباريات.

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة ريال مدريد الإسباني أمام لايبزيج الألماني، ومواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

أما عربيًا، فتختتم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة مباراتين، حيث يحل البنك الأهلي ضيفًا على سموحة، ويلعب إنبي أمام طلائع الجيش.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 "25-10-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

سالزبورج - تشيلسي

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية - كوبنهاجن

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

دينامو زغرب - ميلان

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD Xtra 2

بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

لايبزيج - ريال مدريد

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

سلتيك - شاختار

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD 2 English

بنفيكا - يوفنتوس

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD Xtra 1

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

سموحة - البنك الأهلي

17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports

طلائع الجيش - إنبي

19:00 مصر، 20:00 السعودية

OnTime Sports

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

  • 38%مانشستر سيتي
  • 11%باريس سان جيرمان
  • 11%ليفربول
  • 40%فريق آخر
27753 الأصوات
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