جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام الإثارة والحماس لعشاق كرة القدم في العالم والوطن العربي، حيث نتابع معاً أهم البطولات الأوروبية والعربية التي تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث سنتابع ثلاث مباريات ضمن الجولة 29، والتي يتواجه فيها العربي ضد الشعلة، العروبة ضد نجران والخلود ضد هجر، كما سنتابع الجولة 33 من الدوري الإنجليزي المثير، حيث سنتابع فولهام ضد أستون فيلا، وليدز يونايتد ضد ليستر سيتي.

ولعشاق الدوري الإسباني نصيب، حيث سنتابع الأسبوع الـ31 والتي سنشهد فيها مواجهة ريال مدريد ضد جيرونا، في محاولة الملكي لتقليل الفارق بينه وبين برشلونة، بالإضافة لمؤجلات الدوري المصري والتي ستشهد مواجهة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وفيوتشر ضد الداخلية ضمن الجولة 22 و 23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 "25-4-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ29

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - العربي 17:55 مصر، 18:55 السعودية السعودية الرياضية العروبة - نجران 18:30 مصر، 19:30 السعودية السعودية الرياضية الخلود - هجر 19:40 مصر، 20:40 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - كريستال بالاس 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أستون فيلا - فولهام 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد - ليستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 جيرونا - ريال مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري – مؤجلات الجولة 22 و 23

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 378104 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 31% كريم بنزيما

33% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

12% كيليان مبابي

9% فيكتور أوسيمين 378104 الأصوات