جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Girona Real Madrid LaLiga 2023@GironaFC/@realmadrid
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديأستون فيلا vs فولهامأستون فيلافولهامالدوري الإنجليزي الممتازولفرهامبتون vs كريستال بالاسولفرهامبتونكريستال بالاسليدز يونايتد vs ليستر سيتيليدز يونايتدليستر سيتيجيرونا vs ريال مدريدجيروناريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاريال بيتيس vs ريال سوسيدادريال بيتيسريال سوسيدادقادش vs أوساسوناقادشأوساسوناالشعلة vs العربيالشعلةالعربيالعروبة vs نجرانالعروبةنجرانالخلود vs هجرالخلودهجرالبنك الأهلي vs المصري البورسعيديالبنك الأهليالمصري البورسعيديالدوري المصري الممتازفيوتشر vs الداخليةالمستقبلالداخلية

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام الإثارة والحماس لعشاق كرة القدم في العالم والوطن العربي، حيث نتابع معاً أهم البطولات الأوروبية والعربية التي تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث سنتابع ثلاث مباريات ضمن الجولة 29، والتي يتواجه فيها العربي ضد الشعلة، العروبة ضد نجران والخلود ضد هجر، كما سنتابع الجولة 33 من الدوري الإنجليزي المثير، حيث سنتابع فولهام ضد أستون فيلا، وليدز يونايتد ضد ليستر سيتي.

ولعشاق الدوري الإسباني نصيب، حيث سنتابع الأسبوع الـ31 والتي سنشهد فيها مواجهة ريال مدريد ضد جيرونا، في محاولة الملكي لتقليل الفارق بينه وبين برشلونة، بالإضافة لمؤجلات الدوري المصري والتي ستشهد مواجهة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وفيوتشر ضد الداخلية ضمن الجولة 22 و 23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 "25-4-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - العربي17:55 مصر، 18:55 السعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - نجران18:30 مصر، 19:30 السعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - هجر19:40 مصر، 20:40 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وولفرهامبتون - كريستال بالاس20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا - فولهام20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
ليدز يونايتد - ليستر سيتي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قادش - أوساسونا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 2
جيرونا - ريال مدريد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري – مؤجلات الجولة 22 و 23

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  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
378104 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - المصري البورسعيدي18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1
فيوتشر - الداخلية20:30 مصر، 21:30 السعوديةOnTime Sports 2

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