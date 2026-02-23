جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي، عبر ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 "24-02-2026"

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - كلوب بروج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري إنتر ميلان - بلود جليمت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي نيوكاسل يونايتد - كارباخ 23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي باير ليفركوزن - أولمبياكوس 23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الحزم - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية عبد الله الحربي الخليج - الخلود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية محمد حسين التعاون - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - الرياض 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 محمد الخامسي الهلال - الاتفاق 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 عبد الله المحيسن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة العروبة - الجبلين 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية الرائد - الجبيل 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية أبها - الأنوار 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية الباطن - الوحدة 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية البكيرية - الجندل 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية

الدوري المصري الممتاز - الجولة 19