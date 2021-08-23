جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وأهم البطولات في العالم والقنوات الناقلة..

تهدأ وتيرة المباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 مع انتهاء الجولات في الدوريات الأوروبية.

في ملحقدوري أبطال أوروبا، يستضيف نادي فيرينتسفاروشي نادي يونج بويز الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يواجه نادي لودوجوريتس مالمو وآيندهوفن بنفيكا.

تتواصل إثارة الدوري المصري الممتاز اليوم، حيث يخوص نادي الزمالك مباراة التتويج باللقب ضد الإنتاج الحربي، كما يواجه الأهلي الجونة في مباراة إبقاء الأمل، كما يستضيف نادي أسوان سموحة وسيراميكا كليوباترا وادي دجلة والاتحاد السكندري البنك الأهلي.

كم عدد بطولات نادي الزمالك في تاريخه؟

والآن نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس "24-8-2021":

دوري أبطال أوروبا - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة فيرينتسفاروشي - يونج بويز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium لودوجوريتس - مالمو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آيندهوفن - بنفيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - البنك الأهلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT أسوان - الجونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT الجونة - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT الزمالك - الإنتاج الحربي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

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