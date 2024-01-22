جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Algeria's forward Riyad Mahrez (L) and Algeria's defender Aissa Mandi (R)Getty Images
كأس آسياكأس أمم إفريقياHong Kong v PalestineHong KongPalestineIran v UAEIranUAESyria v IndiaSyriaIndiaAustralia v UzbekistanAustraliaUzbekistanMauritania v AlgeriaMauritaniaAlgeriaGuinea v SenegalGuineaSenegalكأس رابطة المحترفين في انجلتراGambia v CameroonGambiaCameroonAngola v Burkina FasoAngolaBurkina FasoChelsea v MiddlesbroughChelseaMiddlesbrough

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها منتخب سريا بمنتخب الهند، وفلسطين وهونج كونج، والمنتخب الإماراتي في مواجهة المنتخب الإيراني.

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وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع لقاء عربي هام بين الجزائر وموريتانيا، ومباراة قوية آخرى تجمع بين غينيا والسنغال، كما نتابع الجولة 18 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مواجهة الفيصلي والجندل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 "23-01-2024"

كأس آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستراليا - أوزبكستان14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		عامر الخوذيري
رؤوف خليف
سوريا - الهند14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		أحمد البلوشي
سليمان الشريف
إيران - الإمارات18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		عصام الشوالي
فارس عوض
هونج كونج - فلسطين18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		باسم الزير
عبد الله المحيسن

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جامبيا - الكاميرون19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 2محمد المبروكي
غينيا - السنغال19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1جواد بدة
موريتانيا - الجزائر22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1محمد بركات
أنجولا - بوركينا فاسو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 2عادل خلو

دوري يلو السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - العروبة14:15 مصر، 15:15 السعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - الفيصلي14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - العربي17:45 مصر، 18:45 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - مدلزبرة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - ريال سوسييداد22:30 مصر، 23:30 السعوديةSSC Sportجعفر الصليح

كأس الرابطة الإنجليزية - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - مدلزبرة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

مباريات ودية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مصر الأولمبي - السعودية الأولمبي14:00 مصر، 15:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي
الأهلي المصري - الأخدود السعودي15:00 مصر، 16:00 السعودية--

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