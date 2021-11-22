جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

بعد فترة من الغياب، تعود إثارة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

برشلونة يستضيف بنفيكا البرتغالي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين من أجل التأهل إلى الدور الثاني، وفي نفس المجموعة يحل بايرن ميونخ ضيفًا على دينامو كييف.

قمة الليلة في دوري أبطال أوروبا ستكون مواجهة تشيلسي أمام يوفنتوس، وفي ذات المجموعة يستضيف مالمو نظيره زينيت.

ومن أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فياريال.

الإثارة لن تتوقف عند دوري أبطال أوروبا، بل نشهد أيضًا مساء الثلاثاء مباراة مرتقبة، تجمع بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

كما تختتم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة من موسم 2021-22 في الدوري المصري الممتاز، حيث تقام مباراتين الأولى يحل فيها الإسماعيلي ضيفًا على المقاولون العرب، وفي المباراة الثانية يستضيف فيوتشر نادي إنبي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر "23-11-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق دينامو كييف - بايرن ميونخ 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium جواد بدة فياريال - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium حفيظ دراجي برشلونة - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium علي محمد علي يونج بويز - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 مضر اليوسف مالمو - زينيت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English نوفل باشي تشيلسي - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium محمد فوزي إشبيلية - فولفسبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أحمد فؤاد ليل - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أحمد عبده

دوري أبطال آسيا - المباراة النهائية المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - بوهانج ستيلرز 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC 7 HD - الرابعة سبورت

الدوري المصري - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الإسماعيلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports فيوتشر - إنبي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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