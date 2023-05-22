جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
ITTIHAD HILAL AHMED HEGAZI 2023Al Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديكأس العالم للناشئينالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني - لا ليجادوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعدالة vs الهلالالعدالةالهلالالنصر vs الشبابالنصرالشبابالإتحاد vs الباطنالإتحادالباطنالولايات المتحدة (تحت 20) vs فيجي تحت ال20الولايات المتحدة (تحت 20)فيجي تحت ال20أوزبكستان vs نيوزيلندا (تحت 20)أوزبكستاننيوزيلندا (تحت 20)غامبيا (تحت 20) vs هندوراس (تحت 20)غامبيا (تحت 20)هندوراس (تحت 20)أوروغواي (تحت 20) vs العراقUruguay U20العراقريال سوسيداد vs ألميرياريال سوسيدادألميرياسيلتا فيغو vs جيروناسيلتا فيغوجيرونابلد الوليد vs برشلونةبلد الوليدبرشلونةأسوان vs البنك الأهليأسوانالبنك الأهليالأهلي vs إنبيالأهليإنبيفاركو vs سموحةفاركوسموحةالخلود vs القيصومةالخلودالقيصومةأحد vs العروبةأحدالعروبةالجبلين vs جدةالجبلينجدةالرياض vs الشعلةالرياضالشعلةالفيصلي vs العينالفيصليالعيننجران vs هجرنجرانهجرالأهلي vs القادسيةالأهليالقادسيةالعربي vs الحزمالعربيالحزمالساحل  vs الأخدودالساحل الأخدود

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، حيث سنكون يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

يشهد اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 العديد من المباريات الهامة، بداية من انطلاق الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2022-23 بإقامة ثلاث مباريات هامة، حيث يلعب الاتحاد مع الباطن، ويتواجه النصر مع الشباب، ويحل الهلال ضيفًا على العدالة.

يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 يشهد انطلاق الجولة 36 من الدوري الإسباني 2022-23 إقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة يحل فيها البطل برشلونة ضيفًا على بلد الوليد.

أما في الدوري المصري، فتقام ثلاث مباريات من الجولة 29 لموسم 2022-23، أبرزها مواجهة الأهلي وإنبي.

كما تقام مساء الثلاثاء كافة مباريات الجولة 33 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، حيث تقام كافة المباريات في توقيت واحد، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 "23-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - الهلال19:00 السعودية ومصرSSC
النصر - الشباب21:30 السعودية ومصرSSC
الاتحاد - الباطن21:30 السعودية ومصرSSC

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - جيرونا20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
ريال سوسييداد - ألميريا20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
بلد الوليد - برشلونة23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - البنك الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
الأهلي - إنبي21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
فاركو - سموحة21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

723122 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
723122 الأصوات

اختيارات المحررين

طالع الجدول بالكامل من هنا