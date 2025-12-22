جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب المنتخب السنغالي مع بوتسوانا، ونيجيريا تواجه تنزانيا، ويلعب المنتخب التونسي، امام نظيره الأوغندي..

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة يلعب شباب الأهلي مع السد، والاتحاد يواجه ناساف، أما في كأس الرابطة الإنجليزية، يواجه آرسنال نظيره كريستال بالاس في ربع النهائي..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك كأس الرابطة الإنجليزية عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 "23-12-2025"

كأس أمم أفريقيا - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الكونغو - بنين 15:30 السعودية، 13:30 المغرب beIN SPORTS Max 1 نوفل باشي beIN SPORTS Max 2 مالي - زامبيا 18:00 السعودية، 16:00 المغرب beIN SPORTS Max 1 حفيظ دراجي beIN SPORTS Max 2 جنوب أفريقيا - أنجولا 20:30 السعودية، 18:30 المغرب beIN SPORTS Max 1 علي محمد علي beIN SPORTS Max 2 مصر - زيمبابوي 23:00 السعودية، 21:00 المغرب beIN SPORTS Max 1 عصام الشوالي beIN SPORTS Max 2

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السد - شباب الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس الكأس خالد الحدي الاتحاد - ناساف 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي الكأس سمير المعيرفي

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - كريستال بالاس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد بركات

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيراميكا - أبو قير 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Sport 1 محمود أبو الركب

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة