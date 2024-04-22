جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيلعب فيه الهلال مع العين.

وسنكون على موعد مع ديربي أوروبي جديد يجمع بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، كما نستكمل الجولة 29 من دوري يلو السعودي بالإضافة إلى مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 "23-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق آرسنال - تشيلسي 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العين - الهلال 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

أبو ظبي الرياضية آسيا 1

الكأس 9 حسن العيدروس

فهد العتيبي

عامر عبد الله

خليل البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الجندل 19:50 السعودية، 18:50 مصر السعودية الرياضية الأخدود - الخلود 19:30 السعودية، 18:30 مصر السعودية الرياضية الفيصلي - العربي 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 19