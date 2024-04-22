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Al Ain - Al HilalGetty Image/ GOAL AR
مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةدوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيلعب فيه الهلال مع العين.

وسنكون على موعد مع ديربي أوروبي جديد يجمع بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، كما نستكمل الجولة 29 من دوري يلو السعودي بالإضافة إلى مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 "23-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
آرسنال - تشيلسي22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العين - الهلال22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1
الكأس 9		حسن العيدروس
فهد العتيبي
عامر عبد الله
خليل البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - الجندل19:50 السعودية، 18:50 مصرالسعودية الرياضية
الأخدود - الخلود19:30 السعودية، 18:30 مصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - العربي20:45 السعودية، 19:45 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سموحة - بلدية المحلة17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد عفيفي
فاركو - المصري20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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