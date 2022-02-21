لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من السعودية، حيث تقام اليوم مباراة بين الفتح والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدوري المصري تنطلق مباريات الجولة العاشرة من البطولة، وفيها يلعب الأهلي مع مصر المقاصة بعد مواجهات لإنبي والاتحاد وكذلك سيراميكا وغزل المحلة.

وبالانتقال إلى أوروبا، ينطلق الأسبوع الثاني لمباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بمواجهتين بين تشيلسي وليل وكذلك يوفنتوس وفياريال.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 "22-2-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 فياريال - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

الدوري المصري - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - سموحة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - فاركو 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري السعودي - الجولة 10