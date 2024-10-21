تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الغرافة والوصل، والنصر واستقلال طهران.

كما نتابع انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها مواجهة ريال مدريد، وبورسيا دورتموند، وآرسنال أمام شاختار.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال أوروبا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 "22-10-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الغرافة - الوصل 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 1

الكأس 9

beIN AFC محمد الشامسي

خالد الحدي

عامر الخوذيري الاستقلال - النصر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات SSC SPORTS 1 HD

أبو ظبي الرياضية آسيا 2

beIN SPORTS 2 AFC عيسى الحربين

بلال علام

أحمد البلوشي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة