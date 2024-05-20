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Al WaslFrancois Nel/Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة ضمن البطولات العربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 حيث نتابع لقاءات الجولة 33 من دوري يلو السعودي، والتي يخوض فيها كل الفرق مواجهات قوية باستثناء فريقين فقط يكملون الجولة غداً.

وفي الدوري المصري نستكمل الأسبوع 24، والتي يلتقي فيها سيراميكا كليوباترا بالبنك الأهلي، بينما يواجه الجونة فريق طلائع الجيش، بالإضافة إلى متابعتنا للجولة 24 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 "21-05-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البكيرية - الجندل17:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 1عبد المجيد الحربي
الترجي - القيصومة19:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 2علي آل المحسن
الباطن - العربي21:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 3فهد العنزي
العروبة - الجبلين21:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 2محمد النعمي
الصفا - الخلود21:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 1عبد الإله العمري

الدوري المصري - الأسبوع الـ24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلدية المحلة - الداخلية16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
الجونة - طلائع الجيش19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النصر - عجمان17:10 السعودية، 18:10 الإماراتدبي الرياضيةراشد عبد الرحمن
شباب الأهلي دبي - بني ياس20:00 السعودية، 21:00 الإماراتدبي الرياضيةعبد الله السعدي
اتحاد كلباء - الوصل20:00 السعودية، 21:00 الإماراتالشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي

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