جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Liverpool Real Madrid Champions League 2023@LFC/@realmadrid
ليفربول vs ريال مدريدليفربولريال مدريددوري أبطال أوروباآينرتخت فرانكفورت vs نابوليآينرتخت فرانكفورتنابوليجدة vs العربيجدةالعربيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأخدود vs الجبلينالأخدودالجبلينالقيصومة vs الشعلةالقيصومةالشعلةهجر vs القادسيةالقادسيةهجرأسوان vs الأهليأسوانالأهليالدوري المصري الممتازحرس الحدود vs Pharcoحرس الحدودفاركوالإسماعيلي vs غزل المحلةالإسماعيليغزل المحلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ليلة جديدة من ليالي الأبطال، حيث نتابع ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز.

ولا يمكن أن نستعرض مباريات اليوم دون البدء بمباراة ليفربول وريال مدريد، حيث مباراة التاريخ والذكريات، وبالطبع ستكون المباراة الأهم اليوم في دوري الأبطال.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الـ22 من دوري يلو والتي أبرزها مباراة الأخدود ضد الجبلين، ومباراة جدة ضد العربي، بالإضافة إلى الأسبوع الـ19 من الدوري المصري والتي يعود فيها الأهلي لمبارياته المحلية ليحل ضيفاً ثقيلاً على أسوان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 "21-2-2023"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
آينتراخت فرانكفورت - نابولي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - القادسية14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - الشعلة14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الأخدود - الجبلين17:50 مصر، 18:50 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - العربي19:15 مصر، 20:15 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 19

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

6019 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 56%دور الـ16
  • 17%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 17%النهائي
6019 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - الأهلي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sports 1
الإسماعيلي - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2
حرس الحدود - فاركو19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1
طالع الجدول بالكامل من هنا