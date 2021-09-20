جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وكأس السوبر المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات قوية اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

يواجه الأهلي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة في ستاد برج العرب.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة في الدوري الإسباني، وسيستضيف خيتافي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو رايو فاييكانو وليفانتي سيلتا فيجو.

وفي الأسبوع الخامس في الدوري الإيطالي، يواجه نادي بولنيا جنوى وأتالانتا ساسوولو وفيورنتينا الإنتر.

كما سينطلق اليوم الدور الثالث في كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلتقي كيونز بارك رينجرز مع إيفرتون ونوريتش سيتي مع ليفربول ومانشستر سيتي مع ويكومب في أبرز مباريات اليوم في الكأس.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر "21-9-2021":

الدوري الإسباني - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - جنوى 18:30 مصر، 19:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أتالانتا - ساسوولو 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا فيورنتينا - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس السوبر المصري المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث المباراة الموعد القناة الناقلة كوينز بارك رينجرز - إيفرتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium نوريتش سيتي - ليفربول 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بيرنلي - روتشديل 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة بريستون - تشيلتنهام تاون 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة فولهام - ليدز يونايتد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD XTRA برينتفورد - أولدهام أتلتيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة واتفورد - ستوك سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة ويجان - سندرلاند 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة شيفيلد يونايتد - ساوثامبتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة مانشستر سيتي - ويكومب 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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