جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع على الرغم من غياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، ولكن النشاط الكروي لم ينته في ظل البطولات القارية الخاصة بالمنتخبات.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 عن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة هامة من ضمنها مباراة إستونيا ضد بلجيكا، أيسلندا ضد البرتغال، والنمسا ضد السويد.

كما سنتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها بالطبع مباراة السودان ضد موريتانيا، ولن ينتهي اليوم على ذلك، فنحن على موعد مع أكثر من مباراة ودية دولية شيقة، حيث يلتقي البرازيل ضد السنغال، والجزائر في مواجهة تونس، والصين ضد فلسطين، ومنتخب ألمانيا ضد كولومبيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 "20-6-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الرابعة (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة النمسا - السويد 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 1 إستونيا - بلجيكا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium أيسلندا - البرتغال 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium النرويج - قبرص 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium مولدوفا - بولندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروندي - ناميبيا 16:00 مصر والسعودية - إثيوبيا - مالاوي 17:00 مصر والسعودية - السودان - موريتانيا 21:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

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