جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Marcos Rojo Boca Juniors River Plate 2022Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

هدأت وتيرة المباريات قليلًا، ويستمر ذلك الهدوء يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، مع توقف معظم المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، مع انطلاق فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022.

لكن وعلى الرغم من هدوء المباريات في أوروبا، إلا أن كرة القدم لا تتوقف حول العالم، حيث تقام العديد من المباريات في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

وفي الدوري البرازيلي، تقام مباراة واحدة فقط يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة، تجمع بين أتلتيكو جويانيينسي وإنترناسيونال.

أما في الدوري الأرجنتيني، فتقام خمس مباريات لحساب الجولة العشرين من البطولة، أبرزها مواجهة بوكا جونيورز أمام هوراكان.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 "20-09-2022"

الدوري البرازيلي - الجولة 27

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

أتلتيكو جويانيينسي - إنترناسيونال

01:00 مصر، 02:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

الدوري الأرجنتيني - الجولة العشرين

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

بوكا جونيورز - هوراكان

00:00 مصر، 01:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

يونيون سانتا في - إنديبندينتي

00:00 مصر، 01:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

إستوديانتس - ديفينسا خوستيكا

02:30 مصر، 03:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

أرجنتينوس - أتلتيكو توكومان

02:30 مصر، 03:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

باتروناتو - روزاريو سنترال

23:00 مصر، 00:00 السعودية (الأربعاء)

غير مذاعة عربيًا

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