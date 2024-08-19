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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروباكأس مصر

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 حيث نتابع مباريات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أوروبا.

وكذلك تستمر مباريات الجولة الأولى من دوري يلو، وسنكون على موعد مع مباراة مودرن فيوتشر وإنبي في دور الـ 16 من كأس مصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024؟

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 "20-08-2024"

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التمهيدية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - سلافيا براج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
بودو جليمت - ريد ستار22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2مضر اليوسف
دينامو زغرب - كرباج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبلين - الفيصلي19:20 السعودية ومصرSSC
العين - الباطن19:20 مصر والسعوديةSSC
الجبيل - الصفا20:50 مصر والسعوديةSSC

كأس مصر - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مودرن سبورت - إنبي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور

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