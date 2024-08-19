تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 حيث نتابع مباريات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أوروبا.

وكذلك تستمر مباريات الجولة الأولى من دوري يلو، وسنكون على موعد مع مباراة مودرن فيوتشر وإنبي في دور الـ 16 من كأس مصر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 "20-08-2024"

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التمهيدية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - سلافيا براج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات بودو جليمت - ريد ستار 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 مضر اليوسف دينامو زغرب - كرباج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجبلين - الفيصلي 19:20 السعودية ومصر SSC العين - الباطن 19:20 مصر والسعودية SSC الجبيل - الصفا 20:50 مصر والسعودية SSC

كأس مصر - دور الـ 16